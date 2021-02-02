Арестованных после протестов 31 января в Петербурге держат в отделе полиции из-за нехватки мест в спецприемнике

В Петербурге из-за большого количества арестованных после акции протеста 31 января людей после судов не доставили в спецприемник, а увезли обратно в отдел полиции, сообщает координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

По ее словам, некоторых отправленных под арест граждан доставили в отделы полиции, они "уже больше суток не спали и не ели. В некоторых отделах отказываются принимать передачи и отбирают телефоны, сообщила Буракова.

"После того, как представители Общественной наблюдательной комиссии начали узнавать причины такого грубого нарушения процедуры отбывания административного ареста, задержанным стали устраивать "экскурсии" из отдела в отдел", - сказала она.

О той же ситуации сообщил заместитель главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин с Telegram. По его сведениям, 17 человек, которых суд уже арестовал на 7-10 суток, все еще находятся в 13-м отделе полиции. Эти люди не спали двое суток, в отдел удалось доставить еду и воду, но телефоны у них отобрали, рассказал Веснин.

В Петербурге работает один спецприемник – на Захарьевской улице, 6. Он рассчитан на 160 мест. Накануне объединенная пресс-служба городских судов сообщала о том, что 109 задержанным после митинга 31 января назначили административные аресты. Буракова сообщила, что у спецприемника "очереди из автозаков со вчерашнего вечера", и "часть людей до сих пор "отбывает" арест в автобусах".

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.