В Мурманске возбудили уголовное дело о вовлечении детей в протесты после акций "навальнистов"

Мурманские правоохранители возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизни (часть 2 статьи 151.2 УК) из-за видеоролика местного штаба Навального о готовящихся протестах, уведомила "МБХ медиа" глава штаба Виолетта Грудина.

Она сообщила, что ещё 31 января её задержали и повезли на допрос в рамках обозначенного разбирательства, не пояснив при этом, в каком статусе она пребывает.

"Я не знаю, в каком качестве [привлекают], детали дела мне неизвестны. Вчера был допрос, и дело передали в Следственный комитет. Они хотели взять у меня данные по поводу того, знаю ли я каких-то несовершеннолетних, призывала ли несовершеннолетних", – поделилась Грудина.

Саму активистку хотят привлечь к ответственности за якобы призывы подростков к участию в несанкционированных акциях - вероятнее всего, речь идёт о 23 января.

"Там ни единого слова о призыве несовершеннолетних. Можете открыть наши социальные сети — перед каждой акцией у нас предупреждение о том, что на публичные акции не рекомендовано приходить несовершеннолетним из-за последствий, которые мы расписали", – констатировала глава Штаба.

29 января по уголовной статье о вовлечении подростков в несанкционированные демонстрации объявили в розыск главу региональной сети штабов Навального Леонида Волкова. Сам он не первый год живёт за границей.