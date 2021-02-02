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16:41

"Всё это - демонстрация слабости, вы не посадите всю страну": Навальный завершил речь в суде

фото ЗакС политика "Всё это - демонстрация слабости, вы не посадите всю страну": Навальный завершил речь в суде

Политик Алексей Навальный, которому первым позволили выступить в ходе сегодняшнего заседания суда по ходатайству ФСИН о замене ему условного срока заключения на реальный, высказался о том, что думает по поводу складывающейся - как на уровне одного человека, его самого, так и во всей стране - ситуации.

По его мнению, вся суть процесса построена на том, чтобы запугать как можно больше людей и не дать им быть услышанными, именно поэтому все протестные манифесты разгоняются с особой жестокостью, а сегодня показательным силовым кордоном окружен суд.

"Сажают одного, чтобы испугать миллионы. Главное, что я хочу сказать — этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят как сигнал того, что они должны больше бояться. Росгвардия, клетка — демонстрация слабости, вы не посадите всю страну, потому что ноль от национальных богатств все остальные получают, ноль! Я сижу в своей камере и слышу только, как подорожали макароны и яйца! 2021 год, страна — экспортер нефти, в ы этих людей лишили перспектив и пытаетесь их запугать", - негодует оппозиционер, слова которого приводит "Медиазона".

Наконец, он поблагодарил бесстрашных людей, которые не страшатся выражать свою позицию, и понадеялся, что и среди правоохранительных структур найдутся такие люди, которые "не боятся, не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые променяют нашу страну на дворцы и аквадискотеки".

Вокруг Мосгорсуда по-прежнему дежурят сотни полицейских и продолжаются точечные задержания; парализовано движение общественного транспорта.

Напомним, ФСИН запросила 3,5 года колонии общего режима для Навального.

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