Кто и как помогает задержанным на несогласованных акциях

На прошедших 23 и 31 января несогласованных акциях в Петербурге задержали в общей сложности более 1500 человек. Юридическую помощь им оказывали правозащитные организации, также по отделам ездил депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. ЗАКС.Ру решил узнать, кто помогает задержанным на акциях и в чем эта поддержка выражается.

Акции в выходные дни второй половины января проходили в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против действий властей. В Петербурге мероприятия анонсировал Штаб Навального. Представитель штаба Даниил Кен сообщил ЗАКС.Ру, что в дни акций работала горячая линия юристов Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в реестр иностранных агентов). От штаба задержанным направляют в отделы юристов, а также привозят еду и воду, рассказал Кен. По его словам, команда Навального готова помочь с оплатой штрафов, всем задержанным на протестах. Кен добавил, что кроме них отправленным в автозаки и отделы людям помогают различные правозащитные организации.

Защита мирных протестующих

Регулярно задержанным на протестных акциях юридическую поддержку оказывают "ОВД-Инфо" и "Апология протеста". Старший партнер последней Александр Передрук сообщил ЗАКС.Ру, что организации порой работают совместно. В частности, консолидировали они свои усилия во время мероприятия в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального 23 января, рассказал Передрук. По его словам, "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" работают отдельно друг от друга - у каждого есть свой пул юристов - но договариваются, кто в какие отделы полиции едет.

- Мы распределяем зоны ответственности. В случае, когда происходят массовые задержания, адвокаты "ОВД-Инфо" едут в одни отделы, мы - в другие, чтобы помочь большему числу людей. Это не конкуренция, а это скорее напротив взаимовыручка, - заявил Передрук.

Он отметил, что "Апология протеста" взаимодействует и с другими правозащитными организациями, но не с политическими. При этом, политические взгляды их подзащитных "Апологию" не интересуют, заявил Передрук. По его словам, у организации есть только два критерия, при наличии которых они отказываются помогать задержанному.

- Существует право на свободу мирных собраний, и это право в демократическом обществе должно иметь определенный вес. Но есть, конечно, и критерии, каких доверителей мы не берем. Во-первых, право на свободу собраний гарантируется в отношении только мирных протестующих. Если человек применяет прямое физическое насилие к сотруднику полиции, бьет его по какой-то причине, то это не мирный демонстрант, и, соответственно, мы не помогаем таким людям, у них нет права на то, чтобы бить полицейских, - считает Передрук.

Он уточнил, что иногда могут быть некоторые исключения. Например, в Москве был случай когда человек помогал другому задержанному и положил руку на полицейского - его обвинили в применении насилия, пояснил юрист. Второй критерий - если акция, на которой задержали людей, посвящена дискриминации какой-либо группы лиц, сообщил Передрук. В частности, речь идет о гомофобных акциях, женоненавистнических, расистских и других, уточнил юрист.

По словам старшего партнера "Апологии протеста" Передрука, их юристы и адвокаты консультируют граждан по разным вопросам: административное преследование, вызовы на допрос по уголовным делам, составление протоколов и другое. Также "Апология" принимает участие в судах, добавил Передрук.

- Человек нам пишет, в зависимости от того, есть ли у нас адвокат в этом городе, мы отправляем в отдел полиции адвоката. Если у нас нет там на месте юристов, адвокатов, мы оказываем дистанционную помощь, в том числе изучаем материалы дел, протоколы и готовим правовую позицию, - сообщил юрист.

Депутатская поддержка

Независимо от политических взглядов задержанным помогает депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что не уточняет у обратившихся к нему людей, какие политические движения они поддерживают.

- Какие политические взгляды? Я вообще понятия не имею об их политических взглядах. Я их не спрашиваю. Нам звонят на горячую линию и говорят: "Нас задержали, мы вот в таком-то отделе полиции", мы не спрашиваем, какие у людей политические взгляды, какую партию вы поддерживаете и так далее, - рассказал Вишневский.

По его словам, в первую очередь он и штаб "Яблока" с помощью задержанных выясняют, сколько граждан попали в автозак или отдел и где они. Прерогатива отдается тем отделам, где больше всего людей, где их держат дольше положенного времени или где есть несовершеннолетние, сообщил Вишневский. Он напомнил, что не достигших 18 лет граждан отпускают из полиции только в руки законного представителя. Поэтому парламентарий призывает несовершеннолетних не посещать несогласованные акции и даже лучше обходить стороной места их проведения, а родителей в дни протестов следить за местоположением ребенка и не терять с ним связь.

Петербургский депутат от "Яблока" Борис Вишневский рассказал, что его партия и "Правозащитный совет Санкт-Петербурга" решили создать штаб для помощи тем, кого с акции полиция забирает в отделы.

- Сейчас мы создали небольшой штаб: "Яблоко" и "Правозащитный совет Санкт-Петербурга", организовали специальную горячую линию, купили телефонный номер, он переключается на некоторые телефоны волонтеров нашего штаба. Мы собираем всю информацию о том, где какие проблемы, заносим это все в таблицу, выясняем, где нужна юридическая помощь, где нужны адвокаты, где нужны общественные защитники, где Вишневский нужен в качестве тяжелой артиллерии, - рассказал парламентарий.

По его словам, в штабе есть адвокаты, которые оказывают юридическую поддержку задержанным - они могут выехать в отдел и помочь, например, с составлением протокола. Депутат отметил, что у него статуса адвоката нет и его поддержка по большей части заключается в том, чтобы выяснить количество задержанных в отделе полиции, какие нарушения им предъявляют, сколько времени их держат и передать воду с едой.

- Мне хотя бы удается получить информацию и дать полиции понять, что кто-то за этим следит, что может быть огласка, что я сейчас об этом всем напишу и журналисты будут об этом знать. Это первое. А второе - для задержанных очень важно [знать], что они не одни, что если что-то не так, Вишневский не отстанет и все, что можно сделает, чтобы с ними получше обращались, - рассказал парламентарий.

фото Бориса Вишневского

Подробно о своих поездках по отделам Вишневский рассказывал на своих страницах в соцсетях и в СМИ. Как в разговоре с ЗАКС.Ру заявил парламентарий, есть несколько принципиальных отличий от его визитов в отделы 23 и 31 января. После второй акции правоохранительные органы гораздо меньше предоставляли информацию, а задержанным стали вменять арестную статью 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка), уточнил депутат. Он отметил, что это позволяет держать людей в отделе до 48 часов. Кроме этого, 23 января практически не было проблем с допуском адвокатов к задержанным, добавил Вишневский:

- Я не помню такого, чтобы 23 января адвокат с ордером не мог пройти [к задержанным], а 31-го это было достаточно распространенным явлением. В некоторые отделы полиции даже вообще было не подойти к дежурной части близко, потому что был перекрыт вход: в 43-м и 31-м, где я лично был. Адвокаты в 18-м и 31-м отделах полиции смогли попасть к задержанным только после того, как я устроил скандал местному начальству, а до этого их не пускали по несколько часов.

Депутат-"яблочник" сообщил, что 31 января в 19-м отделе полиции инвалида I группы по зрению держали до 4:00 часов, а в 49-м ОП на ночь оставили мать двоих детей. После субботней акции 23 января подобного не было, считает Вишневский.

- У меня такое ощущение, что 31-го полиция просто получила указание нарушать все нормы, какие только можно, а люди пусть жалуются. Потому что на все мои попытки призвать полицию к порядку, они ухмылялись и говорили: "Можете написать на нас жалобу", - рассказал парламентарий.

Депутат Вишневский добавил, что чаще всего юридическая помощь задержанным необходима уже после составления протокола - в дни судов.

- Всю неделю после 23 [января] у меня и другого руководителя как бы, хотя у нас в штабе нет начальства, Григория Михнова-Войтенко обрывали телефон: "У меня завтра суд", "А мне бы надо адвоката", "Мне надо защитника", "А какие мне нужны документы" и так далее. Очень много людей звонит с просьбой о помощи, о консультации, - рассказал парламентарий.

Он отметил, что хотел бы вызволять задержанных одним своим словом. Однако для этого ему депутатского статуса мало, считает "яблочник":

- Я, конечно, не могу приехать в отдел полиции и дать команду: "А ну-ка всех отпустили!". Это было бы неплохо, но для этого надо, чтобы у меня на плечах были генеральские погоны, а у меня их нет.

Парламентарий от "Яблока" Вишневский добавил, что система его работы в последние четыре года "в режиме пожарной команды" оказалась затруднительной. Информацию он получал от разных источников и порой приходилось на ходу изменять свой маршрут поездок по отделам, отметил депутат.

- Или в "Группу помощи задержанным", или в "Яблоко", или в "Правозащитный совет" кто-нибудь позвонил с информацией, что в такой-то отдел привезли много задержанных, не выпускают, держат в автобусе, держат в тесных камерах - и я кинулся разбираться. Пока я еду, выясняется, что еще где-то так. Я начинаю мучительно как-то пытаться проработать маршрут, потому что, к сожалению, больше из депутатов ЗакСа этим никто не занимается, - рассказал "яблочник".

По его словам, из-за этого и ожидания большого числа задержаний на протестных акциях решено было создать отдельный штаб для координации действий.

Партийная помощь

Руководитель Партии роста в Петербурге и глава муниципального образования №72 Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что у них нет своего штаба по помощи задержанным. При этом, оказать поддержку политорганизация при необходимости готова, отметил Швец. В частности, 23 января депутат Партии роста в МО "№72" Владимир Волохонский "дежурил" и был готов выехать в отдел полиции для помощи задержанным. Сам Швец после акции 31 января выяснял судьбу находящихся в 12 отделе полиции задержанных, сообщил он в своем Telegram-канале. Этот отдел полиции находится на территории муниципального образования №72.

"Справедливая Россия" в Петербурге занимается поддержкой задержанных на протестных акциях, сообщила ЗАКС.Ру глава эсеров в городе Марина Шишкина. В том числе помочь организация может и сторонникам других политических движений, отметила Шишкина. Юрист реготделения партии Александр Новиков рассказал ЗАКС.Ру, что 23 января никому из их сторонников помощь не понадобилась. На последней акции 31 января задержали депутата МО "Гавань" от "Справедливой России" Ольгу Фаттуш, но к юристам от своей партии она за поддержкой не обращалась, добавил Новиков. По его словам, от других задержанных также не было просьб о помощи в его адрес. Такое бывало в прошлом, поэтому партия организовывает в дни протестных акций дежурства, сообщил Новиков:

- Бывали случаи по прошлой практике, когда кто-то из наших однопартийцев или сторонников были на таких акциях задержаны, случайно проходили или что-то в этом роде, поэтому на всякий случай в такие дни мы организовываем дежурства юристов, на случай, если потребуется какая-то оперативная помощь.

Помогает своим сторонникам и однопартийцам при задержании и КПРФ, рассказала ЗАКС.Ру руководитель реготделения партии Ольга Ходунова. Она сообщила, что поддержать коммунисты могут и других сторонних людей, которые к ним обратились.

- Наша позиция: всем задержанным оказывать необходимую юридическую поддержку. Наша задача - не дать неправедно осудить наших людей или признать их виновными по административному правонарушению, - заявила Ходунова.

При этом, по ее словам, партия выступает против применения силы к сотрудникам правоохранительных органов. Если же полицейский превысил свои полномочия, то необходимо на это реагировать, считает руководитель компартии Петербурга. Она уточнила, что в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно.

Глава КПРФ в Петербурге Ходунова рассказала, что их партия оказывает юридическую помощь при необходимости и обращается в Следственный комитет. Иногда, по ее словам, помогает и просто звонок в отдел полиции. В частности, на акции 23 января задержали корреспондента коммунистического издания - депутат звонила в полицию и прояснила ситуацию, после чего человека отпустили с извинениями, поведала Ходунова. Юрист "Справедливой России" Новиков сообщил, что эсеры в первую очередь ориентируются на соблюдение прав задержанного. Если на человека составили протокол, то партия может помочь и с этим, уточнил Новиков.

Заместитель координатора по идеологической работе ЛДПР в Петербурге Максим Стецура сообщил ЗАКС.Ру, что их партия призывает своих сторонников не участвовать в несогласованных акциях:

- ЛДПР выступает против присутствия на несогласованных мероприятиях. Мы нашим активистам и сторонникам об этом говорим. Мы за законные методы воздействия на власть.

Пока случаев задержания либерало-демократов не было, уточнил Стецура. По его словам, к ЛДПР с подобными проблемами никто не обращается. Если же что-то подобное случится, то партия человека в беде не бросит, заявил Стецура.

Политические организации и их представители не сообщали о создании полноценных Штабов по работе с отправленными в отделы активистами, кроме уже упомянутого "Яблока". Основную заботу на себя в этом вопросе взяли правозащитные организации и Борис Вишневский, оказывающие помощь задержанным на мирных протестных акциях.

Судя по числу задержанных, такая поддержка в нынешних обстоятельствах могла быть серьезно востребована, однако ее инфраструктура далека от идеальной. Что может стать платформой ее дальнейшего развития - вопрос пока открытый.

София Саттарова

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