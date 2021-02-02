Российские СМИ потребовали освободить журналистов, задержанных на акциях протеста

Сообщество независимых медиа "Синдикат-100" опубликовало заявление, в котором потребовало от руководства МВД и Росгвардии прекратить препятствовать работе журналистов и остановить преследования задержанных на акциях протеста сотрудников СМИ.

Заявление опубликовали 14 изданий, входящих в это объединение, среди них – "Медуза", "Новая газета", "МБХ медиа", "Дождь", "7х7", Znak.com, "Медиазона", "Эхо Москвы" и другие.

В объединении подчеркнули, что за время протестов 23 и 31 января, а также 2 февраля у Мосгорсуда были задержаны десятки журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности при наличии опознавательных знаков и требуемых для работы документов. По данным Профсоюза журналистов, в России зафиксировано 180 случаев нарушения прав сотрудников СМИ во время этих протестов.

Такие действия правоохранителей могут попадать под ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной работе журналистов), напомнили в "Синдикат-100".

"Мы требуем соблюдения закона и немедленного освобождения всех журналистов, задержанных во время освещения протестных акций. Давление властей на СМИ недопустимо", - заявили представители объединения.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.