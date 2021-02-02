"Навальный, несмотря на проявленный гуманизм, нарушал условия": Прокурор требует заключения Навального под стражу

После того, как в Мосгорсуде закончил выступать политик Алексей Навальный, слово взяла представительница гособвинения. Прокурор поддерживает прошение ФСИН заменить политику условный срок заключения на реальный, так как, по её мнению, он, будучи в коме, а затем - на амбулаторно-реабилитационном лечении в Германии после отравления, не предоставил законных доводов для неявки.

"Я поддерживаю представление ФСИН. Навальный - единственное лицо, которое получило привилегию в виде осуждения на условный срок дважды, то есть суд проявил беспрецедентное снисхождение, приговорив к условному по "Ив Роше", хотя имел все основания назначить реальный срок. Однако Навальный, несмотря на проявленный гуманизм, нарушал условия", - поделилась мнением представительница прокуратуры, которую цитируют "Открытые медиа".

Навальный, отвечая на данное замечание гособвинительницы, в очередной раз напомнил, что считает своё дело сфабрикованным, так как состава преступления по делу "Ив Роше" не нашли даже в ЕСПЧ.

"Необычность моей ситуации в том, что власть фабрикует дела настолько открыто, что все их оспорили", - констатирует политик.

Судья Наталья Репникова удалилась в совещательную комнату для принятия решения.