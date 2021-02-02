Фракция "Справедливой России" в ЗакСе призвала Беглова смягчить ограничения для митингов и пикетов в Петербурге

Депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России" Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров обратились к губернатору Петербурга с предложением разрешить проведение публичных акций по аналогии с культурными и спортивными мероприятиями, сообщили представители партии.

Справороссы напомнили, что и публичные акции, и массовые мероприятия были ограничены из-за эпидемии коронавируса, но если культурные, спортивные и иные мероприятия постановление Смольного разрешало проводить при участии не более 50 человек, то все акции вне зависимости от числа участников попадали под полный запрет – даже одиночные пикеты.

С сентября 2020 года ограничения стали смягчаться, на улице можно проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия с любым количеством участников при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, но эти смягчения никак не отразились на запрете на публичные мероприятия, подчеркнули депутаты.

"Исходя из характера вносимых изменений в постановление правительства № 121, правительство Санкт-Петербурга руководствуется отнюдь не целями предупреждения распространения короновирусной инфекции, а желанием ограничить конституционные права граждан на свободное выражение мнений", - подчеркнули справороссы в обращении к Беглову.

По мнению депутатов, на время эпидемии коронавируса нужно установить "единый подход по количеству участников публичных мероприятий по аналогии с другими массовыми мероприятиями". Они просят внести поправки в постановление о коронавирусных ограничениях, "тем самым снизив рост социальной напряженности в обществе и дав возможность гражданам реализовывать свои конституционные права в правовом поле".

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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