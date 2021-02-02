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18:13

Фигуранта "болотного дела" Гаскарова арестовали за участие в протестах 31 января

фото ЗакС политика Фигуранта "болотного дела" Гаскарова арестовали за участие в протестах 31 января

Хорошевский райсуд Москвы отправил в спецприёмник фигуранта "болотного дела" Алексея Гаскарова за его участие в несанкционированных протестах 31 января, известил "МБХ медиа" юрист "Правозащиты Открытки" Алена Борисова. 

Под административным арестом Гаскарову предстоит провести в течение 7 суток.

Днём ранее суд вернул в полицию материалы дел по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Создание помех транспорту) в отношении Гаскарова, а также Вадима Кузлякина. Суд указал полиции на множество нарушений, в числе главного - отсутствие доказательств создания помех движению пешеходов.

Добавим, в Петербурге воскресная акция в поддержку Алексея Навального закончилась массовыми задержаниями: в автозаки отправили свыше 1200 человек. Несмотря на это, по улицам города на Неве маршем прошлись тысячи солидарных граждан. ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как это было.

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