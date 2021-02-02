Дрозденко ослабил "коронавирусные" ограничения в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, меняющее ограничительные меры по эпидемии коронавируса в регионе, сообщили в правительстве Ленобласти.

Все "коронавирусные" ограничения теперь сняты в "зеленой" зоне: сейчас в нее входят Волосовский, Кингисеппский и Волховский районы. Однако обязательным останется требование носить маски в общественных местах.

Тосненский, Бокситогорский и Лодейнопольский районы перешли в "желтую" зону, Подпорожский район – в "красную". В "желтой" зоне заведениям общепита разрешено работать круглосуточно, также без ограничений можно проводить дискотеки. Кинотеатры, театры, залы и дома культуры здесь могут работать при заполняемости в 75%. В "желтой" зоне, кроме упомянутых – Ломоносовский, Приозерский, Кировский, Лужский районы.

К "красной" зоне, кроме Подпорожского района, относятся Сланский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Всеволожский и Выборгский. Здесь торговые центры могут теперь работать при количестве посетителей из расчета один человек на 8 кв.м., сохранилось ограничение на заполняемость залов в 50%. Музеи могут проводить проводить экскурсии на улице для групп до 25 человек, в помещениях не более одного человека на 4 кв.м. В ЗАГСах разрешено приглашать до 25 гостей на церемонии бракосочетания.

Изменения вступают в силу со 2 февраля.