Суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии, передает "Медуза" в Telegram.

При этом Навальному зачтут время нахождения под домашним арестом, который он отбывал в 2014 году по этому делу. В итоге в колонии общего режима политик, по решению суда, проведет 2 года и 8 месяцев. Кроме реального срока, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

ФСИН требовала заменить условный срок Навальному на реальный из-за того, что политик не отмечался в ведомстве, будучи в Германии на лечении после отравления в августе. В конце 2020 года его объявили в федеральный розыск. На заседании суда Навальный напомнил, что ЕСПЧ признавал дело "Ив Роше" в отношении политика политическим, назначал по нему компенсацию, а также заявил, что рассматриваемое сейчас дело он считает полностью сфабрикованным. Документы о лечении Навального в берлинской клинике "Шарите" и решение ЕСПЧ суд приобщил к материалам дела.

Параллельно с заседанием в Мосгорсуде полиция массово задерживала людей, пришедших поддержать политика. По даным "ОВД-Инфо", в автозаки попали 358 человек.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Москву из Германии. Рейс политика в тот день переправили в Шереметьево из Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет, и где оппозиционера встречали более тысячи сторонников. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции. Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.