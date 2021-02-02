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20:25

Суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии

фото ЗакС политика Суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии, передает "Медуза" в Telegram.

При этом Навальному зачтут время нахождения под домашним арестом, который он отбывал в 2014 году по этому делу. В итоге в колонии общего режима политик, по решению суда, проведет 2 года и 8 месяцев. Кроме реального срока, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

ФСИН требовала заменить условный срок Навальному на реальный из-за того, что политик не отмечался в ведомстве, будучи в Германии на лечении после отравления в августе. В конце 2020 года его объявили в федеральный розыск. На заседании суда Навальный напомнил, что ЕСПЧ признавал дело "Ив Роше" в отношении политика политическим, назначал по нему компенсацию, а также заявил, что рассматриваемое сейчас дело он считает полностью сфабрикованным. Документы о лечении Навального в берлинской клинике "Шарите" и решение ЕСПЧ суд приобщил к материалам дела.

Параллельно с заседанием в Мосгорсуде полиция массово задерживала людей, пришедших поддержать политика. По даным "ОВД-Инфо", в автозаки попали 358 человек.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Москву из Германии. Рейс политика в тот день переправили в Шереметьево из Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет, и где оппозиционера встречали более тысячи сторонников. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции. Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.

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