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20:59

Суд оштрафовал "Радио Свобода" еще на 2,2 млн рублей по закону о СМИ-иноагентах

фото ЗакС политика Суд оштрафовал "Радио Свобода" еще на 2,2 млн рублей по закону о СМИ-иноагентах

Мировой суд оштрафовал "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и его гендиректора в общей сложности на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента в материалах на проектах корпорации, сообщил Роскомнадзор.

Протоколы по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение закона об иноагентах) были составлены за отсутствие маркировок в материалах проектов "Idel.Реалии", "Настоящее Время", "Сибирь.Реалии" и "Радио Свобода". Составлены четыре протокола на юрлицо и должностное лицо: в первом случае по каждому протоколу корпорацию оштрафовали на 500 тысяч рублей (2 млн всего), во втором – на 50 тысяч (200 тысяч всего).

Неделей ранее суд оштрафовал "Радио Свобода" еще на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагентов в материалах "Крым.Реалии" и "Фактограф".

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