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21:23

Адвокаты Навального намерены обжаловать замену его условного срока на реальный

фото ЗакС политика Адвокаты Навального намерены обжаловать замену его условного срока на реальный

Защита обжалует решение Симоновского районного суда Москвы, заменившего 2 февраля условный срок политика Алексея Навального на реальный длительностью 3,5 года в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"Конечно, мы будем обжаловать", - заявила она. 

Михайлова также добавила, что защитники политика готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, если российские судебные инстанции не примут решение в их пользу.

Ранее столичный суд заменил условный срок оппозиционера по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года. С учетом отбытого ранее Навальным домашнего ареста в колонии общего режима он может провести в итоге 2 года и 8 месяцев. 

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