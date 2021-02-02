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21:53

Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

фото ЗакС политика Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

Октябрьский суд Петербурга арестовал координатора профсоюза "Альянс учителей" и представителя штаба Навального Даниила Кена на семь суток, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На Кена был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (призывы к проведению несогласованной акции). Поводом стал пост Кена во "ВКонтакте", в котором он критиковал "запугивание" студентов и школьников с целью отбить у них желание участвовать в акциях протеста.

Напомним, Кена задержали в здании Выборгского районного суда Петербурга, куда он пришел на заседание по возбужденному в отношения него делу о неуважении к суду. В Октябрьский суд его доставили 2 февраля около 14:00.

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