Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

Уже 15 человек отправлены полицией в автозаки возле станции метро "Гостиный двор" в Петербурге вечером 2 февраля после объявления решения суда, заменившего условный срок политика Алексея Нвального на реальный.

Кроме двух первых задержанных, вставших на Невском проспекте с пустым листом бумаги, никто из отправленных в автозаки не выкрикивал лозунгов и не держал никаких плакатов. Один молодой человек успел сказать, что просто шел на работу, пока полицейские его уводили. Еще двое сказали, что просто ждали возле метро друзей.

Силовики время от времени повторяют предупреждения о том, что мероприятие не было согласовано и может нарушать постановление правительства №121 о мерах по противодействию коронавирусу. Иногда полицейские опрашивают людей о цели их присутствия на Невском проспекте. Постепенно людей на Невском становится больше, но толпа все еще немногочисленная.

Обновлено 22:24: Общее число задержанных у Гостиного двора уже превысило 20 человек. Полиция продолжает уводить людей в автозак без видимых причин.

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение.