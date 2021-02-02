18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

22:20

Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

фото ЗакС политика Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

Уже 15 человек отправлены полицией в автозаки возле станции метро "Гостиный двор" в Петербурге вечером 2 февраля после объявления решения суда, заменившего условный срок политика Алексея Нвального на реальный. 

Кроме двух первых задержанных, вставших на Невском проспекте с пустым листом бумаги, никто из отправленных в автозаки не выкрикивал лозунгов и не держал никаких плакатов. Один молодой человек успел сказать, что просто шел на работу, пока полицейские его уводили. Еще двое сказали, что просто ждали возле метро друзей.

Силовики время от времени повторяют предупреждения о том, что мероприятие не было согласовано и может нарушать постановление правительства №121 о мерах по противодействию коронавирусу. Иногда полицейские опрашивают людей о цели их присутствия на Невском проспекте. Постепенно людей на Невском становится больше, но толпа все еще немногочисленная. 

Обновлено 22:24: Общее число задержанных у Гостиного двора уже превысило 20 человек. Полиция продолжает уводить людей в автозак без видимых причин.  

photo_2021-02-02_22-08-32.jpg (81 KB)

photo_2021-02-02_22-24-25.jpg (127 KB)

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:29 Более сотни человек собрались у Большого театра в Москве после решения суда по Навальному

22:20 Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

21:53 Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

21:47 Резник о реальном сроке Навальному: Не могу выбрать цензурных выражений

21:36 На Манежной площади начались задержания после решения суда отправить Навального в колонию

21:31 На Невском проспекте задержали активистов с пустым листом бумаги

21:23 Адвокаты Навального намерены обжаловать замену его условного срока на реальный

20:59 Суд оштрафовал "Радио Свобода" еще на 2,2 млн рублей по закону о СМИ-иноагентах

20:25 Суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии

19:55 Дрозденко ослабил "коронавирусные" ограничения в Ленобласти

19:32 В Москве и Петербурге заметили множество силовиков перед решением суда по делу Навального

19:03 Петербургские справороссы призвали МВД обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием

18:48 Столичный суд арестовал продюсера РБК за пребывание в толпе протестующих на акции 31 января

18:21 Суд арестовал подозреваемого в применении насилия к полицейским на Сенной площади

18:13 Фигуранта "болотного дела" Гаскарова арестовали за участие в протестах 31 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru