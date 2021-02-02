Более сотни человек собрались у Большого театра в Москве после решения суда по Навальному

Жители Москвы начали выходить на центральные улицы столицы после решения суда заменить условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, передают "Медиазона" и "Новая газета".

Группа людей направилась по Тверской улице, скандируя лозунги. Мимо проезжают машины, которые сигнялят в знак поддержки: по данным "Важных историй", такие автомобили останавливают инспекторы ГИБДД.

Еще одна группа – на Большой Никитинской улице, они также движутся, скандируя лозунги. Напротив Большого театра силовики перекрыли участок улицы Охотный ряд, пока люди продолжают ходить. По оценкам "Медиазоны", в сквере у Большого театра собрались более сотни протестующих, они направились в сторону Тверской улицы. По оценкам "Новой газеты", пока задержаны около 15 человек.

2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии. Политику засчитали отбытый в 2014 году домашний арест, и в колонии общего режима Навальному предписано провести 2 года и 8 месяцев.

В суд ФСИН обратилась в конце 2020 года. Службу не устроило, что Навальный не отмечался в ведомстве, как того требует его условный срок, из-за того, что проходил в Германии лечение и реабилитацию после отравления в августе. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, как только он вернулся в Москву из Берлина. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции, Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.