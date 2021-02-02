На Невском проспекте скандировали "Свободу Навальному"

Несколько десятков петербуржцев вечером 2 февраля направились по Невскому проспекту в Петербурге от Гостиного двора в сторону Дворцовой площади. По пути они кричали "Свободу Навальному". Машины одобрительно сигналят гуляющим.

Силовики преследуют немногочисленную гуляющую толпу, предупреждают о несогласованности мероприятия, но люди быстро рассеиваются, уходя во дворы, ближайшие магазины и так далее, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Одна женщина решила не избегать встречи с полицией и осталась перед правоохранителями скандируя "Мы здесь власть". Силовики быстро скрутили ее и отправили в автозак.

Ранее у Гостиного двора было задержано более 20 человек. При этом среди них были и просто прохожие, не планировавшие выражать свое отношение к сегодняшнему решению столичного суда о замене условного срока Алексею Навальному на реальный.

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение.

София Саттарова