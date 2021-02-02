Рыбаков: Самое ужасное, если выходящие на протест, позже уйдут во внутреннюю или внешнюю эмиграцию

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков назвал решение о реальном сроке для Алексея Навального проявлением беззакония.

- Все, что происходит с Алексеем Навальным в последние годы, не имеет никакого отношения к нормам закона, - заявил политик ЗАКС.Ру. - Если хотят, его отправляют за решетку, хотят - не отправляют, хотят - выпускают из страны, хотят - не выпускают, хотят - засчитывают его приходы отмечаться, хотят - не засчитывают. К закону это не имеет никакого отношения. Это касается и сегодняшнего решения.

Рыбаков опасается выгорания людей, участвовавших в последних протестных акциях, в том числе под лозунгами в поддержку Навального:

- Самое ужасное, если те люди, которые сейчас выходят на улицу в справедливом, эмоциональном гневе против беззакония, коррупции, несменяемости власти уйдут во внутреннюю или, что еще хуже, во внешнюю эмиграцию. Это один из самых важных факторов, произошедших в 2011-2012 году. Очень опасно спустя 10 лет повторить это снова. Власть сейчас делает все, чтобы именно так и произошло.

Председатель "Яблока" полагает, что шансов выйти из правового тупика, в который страна, по его мнению, попала после принятия поправок в Конституцию, может стать протестное голосование на выборах в Госдуму осенью 2021

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии. С учетом отбытого под домашним арестом, политику предстоит провести за решеткой 2 года и 8 месяцев. Поздно вечером в Москве и Петербурга начались несанкционированные акции в поддержку Навального.