Среди задержанных в Петербурге оказалась пара с собаками

Полиция 2 февраля задержала на Невском проспекте, недалеко от Дворцовой площади, пару, гуляющую с собаками. В момент задержания мужчина и его спутница делились с журналистами своим мнением о решении суда, заменившего условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальные 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима.

Ранее несколько десятков петербуржцев прогуливались по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. По пути их прогулки полиция проводила точечные задержания. К предупреждениями полиции о том, что мероприятие не было согласовано, добавилось и напоминание, что после 22:00 любые акции запрещены.

Проезжающие машины продолжают сигналить гуляющим. Из некоторых автомобилей доносилась песня "Перемен".

Дворцовая площадь оцеплена и перекрыта. Журналистам также не разрешили пройти к главной площади города. Гуляющих петербуржцев поблизости почти не осталось. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, по рации силовики передали друг другу "Дворцовая - чисто".

Задержания в Петербурге 2 февраля начались после девяти часов вечера возле станции метро "Гостиный двор". В автозаки попали около 30 человек.

Ранее сегодня Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. С учетом отбытого им ранее домашнего ареста политику может предстоять провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать это судебное решение.

София Саттарова