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2 февраля, 23:26

Бианки: Ожесточение людей будет происходить неминуемо

фото ЗакС политика Бианки: Ожесточение людей будет происходить неминуемо

Политконсультант Валентин Бианки полагает, что реальный срок для Алексея Навального и игнорирование властями требований участников последних митингов оппозиции могут привести к радикализации протеста. Он также отметил, что многие люди не готовы выходить на улицу и, наверняка, захотят проявить свою позицию на парламентских выборах осенью 2021 года.

- Происходит ожесточение не только тех людей, которые выходят на улицу, но и тех, которые по каким-либо причинам сидят дома. Ожесточение людей будет происходить неминуемо. Думаю, что это далеко не последний акт игры, как бы цинично это ни звучало, с обеих сторон. Политической борьбой это пока сложно называть. Будут еще действия, будут вбросы информации, компроментирующие высших лиц государства. Радикализация будет происходить. Это не означает огромных толп на улицах, но ожидать полного успокоения к выборам крайне сложно, - заявил Бианке в разговоре с ЗАКС.Ру.

Политолог полагает, что для многих граждан главным фактором недовольства является не история Навального, а показательные действия властей, игнорирующих "мнение не такой уж маленькой части населения".

Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии. С учетом отбытого под домашним арестом, политику предстоит провести за решеткой 2 года и 8 месяцев. Поздно вечером в Москве и Петербурга начались несанкционированные акции в поддержку Навального.

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