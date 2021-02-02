В центре Москвы задержали более 200 человек после решения по делу Навального, силовики применяют дубинки

В Москве силовики задержали уже свыше 200 человек, которые стихийно вышли на улицы Москвы после решения суда отправить Алексея Навального в колонию, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным проекта, вместе с задержанными днем у Мосгорсуда в общей сложности в автозак отправили 488 человек. Задержания продолжаются и сейчас. "МБХ медиа" сообщает, что ОМОН окружил около 20 человек в районе Петровки. Протестующие подняли руки, закричав, что они "без оружия", но силовики применили дубинки и начали их задерживать. О применении спецсредств в отношении граждан в Дмитровском переулке сообщает "Новая газета". "Медуза" передает, что задержаны сотрудники СМИ, несмотря на наличие пресс-карт и редзаданий: Екатерина Аренина из "Важных историй", Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней из The Bell.

"Медуза" около 23:00 сообщала, что в колонне, которая свернула в Петровский переулок, идут около двух тысяч человек. Ранее люди собирались в сквере Большого театра и на Тверской улице, но оттуда их вытеснили силовики.

2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии. Политику засчитали отбытый в 2014 году домашний арест, и в колонии общего режима Навальному предписано провести 2 года и 8 месяцев.