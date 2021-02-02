18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

2 февраля, 23:45

Вишневский ожидает вовлечения новых людей в протест после посадки Навального

фото ЗакС политика Вишневский ожидает вовлечения новых людей в протест после посадки Навального

Депутат Заксобрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский считает, что массовые проявления недовольства после назначения Алексею Навальному реального срока заключения, не прекратятся, а будут только разрастаться.

- Думаю, протестное движение будет вовлекать новых людей. Эти жадность, глупость, бессовестность власти и нежелание разговаривать будут рекрутировать все новых и новых людей, даже тех, кто раньше был лоялен и терпимо относился к происходящему, - заявил парламентарий ЗАКС.Ру. 

По наблюдениям "яблочника", многие выходят на протестные акции не за Навального и даже не против Владимира Путина.

- Это было бы для власти слишком просто, - продолжил Вишневский. - Они выходят против всей той системы, с которой имеют дело. А протест против системы - вещь гораздо более опасная, потому что этот протест не нейтрализуется заменой царя: условного Путина на условного Медведева с криками "оттепель!" Так уже не получится, потому что вся политическая система, настроенная на то, чтобы людей не слышать, а на недовольство отвечать репрессиями, для многих уже неприемлема. 

Парламентарий также добавил, что желает Навальному свободы, но необходимо не забывать и о других политических заключенных страны.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии. С учетом отбытого под домашним арестом, политику предстоит провести за решеткой 2 года и 8 месяцев. Поздно вечером в Москве и Петербурга начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера.

ФСИН требовала заменить условный срок Навальному на реальный из-за того, что политик не отмечался в ведомстве, будучи в Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом "Новичок" в августе. В конце 2020 года его объявили в федеральный розыск. На заседании суда Навальный напомнил, что ЕСПЧ признавал дело "Ив Роше" в отношении политика политическим, назначал по нему компенсацию, а также заявил, что рассматриваемое сейчас дело он считает полностью сфабрикованным.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 февраля, 23:37 В центре Москвы задержали более 200 человек после решения по делу Навального, силовики применяют дубинки

2 февраля, 23:26 Бианки: Ожесточение людей будет происходить неминуемо

2 февраля, 23:00 Рыбаков: Самое ужасное, если выходящие на протест, позже уйдут во внутреннюю или внешнюю эмиграцию

2 февраля, 22:29 Более сотни человек собрались у Большого театра в Москве после решения суда по Навальному

2 февраля, 21:53 Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

2 февраля, 21:47 Резник о реальном сроке Навальному: Не могу выбрать цензурных выражений

2 февраля, 21:36 На Манежной площади начались задержания после решения суда отправить Навального в колонию

2 февраля, 20:25 Суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии

2 февраля, 19:32 В Москве и Петербурге заметили множество силовиков перед решением суда по делу Навального

2 февраля, 19:03 Петербургские справороссы призвали МВД обязать полицейских не прятать номерные жетоны за обмундированием


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:59 "ОВД-Инфо": В день суда над Навальным в России задержали больше тысячи человек

0:32 "Гостиный двор" и еще три станции метро Петербурга снова открыли для пассажиров

0:08 Задержания в Петербурге продолжились и у метро "Маяковская"

2 февраля, 23:45 Вишневский ожидает вовлечения новых людей в протест после посадки Навального

2 февраля, 23:37 В центре Москвы задержали более 200 человек после решения по делу Навального, силовики применяют дубинки

2 февраля, 23:34 Четыре станции метро в Петербурге закрыты на фоне протестной прогулки за Навального

2 февраля, 23:26 Бианки: Ожесточение людей будет происходить неминуемо

2 февраля, 23:00 Рыбаков: Самое ужасное, если выходящие на протест, позже уйдут во внутреннюю или внешнюю эмиграцию

2 февраля, 22:58 Среди задержанных в Петербурге оказалась пара с собаками

2 февраля, 22:42 На Невском проспекте скандировали "Свободу Навальному"

2 февраля, 22:29 Более сотни человек собрались у Большого театра в Москве после решения суда по Навальному

2 февраля, 22:20 Число задержанных в Петербурге после объявления решения суда по Навальному увеличилось до 15 человек

2 февраля, 21:53 Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

2 февраля, 21:47 Резник о реальном сроке Навальному: Не могу выбрать цензурных выражений

2 февраля, 21:36 На Манежной площади начались задержания после решения суда отправить Навального в колонию

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru