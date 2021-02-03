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0:08

Задержания в Петербурге продолжились и у метро "Маяковская"

фото ЗакС политика Задержания в Петербурге продолжились и у метро "Маяковская"

Протестные прогулки по Петербургу и серия задержаний продолжилась у станций метро "Маяковская" и "Площадь Восстания". По Невскому проспекту туда дошли около 30 петербуржцев, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

По пути молодые люди скандировали "Перемен". Проезжающие мимо автомобилисты сигналили им в знак одобрения. Одного автомобилиста за гудок на Невском еще в районе Гостиного двора оштрафовали сотрудники ДПС. 

Вскоре после прибытия группы петербуржцев к площади Восстания, туда же подъехал ОМОН. Нескольких граждан задержали. Причем двоих из них силовики вывели из ближайших дворов. Один молодой человек (на фото) стоял перед правоохранителями с поднятыми руками. Его задержали тоже. 

Немногочисленных граждан, стоявших неподалеку от станции метро "Площадь Восстания" спугнуло приехавшие наряды силовиков. Вскоре и большинство прохожих и росгвардейцев покинули площадь.

Обновление 00:15: Небольшая группа петербуржцев проскандировала "Свободу Навальному", направляясь от Невского проспекта по улице Восстания. Им в догонку помчался автозак. 

Вечером 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. После этого в Москве и Петербурге силовики начали задерживать вышедших на улицы граждан. В Петербурге задержания начались после девяти вечера у Гостиного двора. После группа горожан отправилась в протестную прогулку в сторону Дворцовой, задержания продолжились. Дворцовая площадь перекрыта, закрыты четыре центральные станции метро. Возле Гостиного двора, как сообщает "Бумага", полиция применила электрошокер к задержанным. 

По данным "ОВД-Инфо", за вечер 2 февраля в Петербурге уже были задержаны не менее 119 человек. По России в день суда над Навальным уже задержаны 679 человек.

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