ОМОН в погоне за протестом: В Петербурге прошла полуночная акция за Навального

В Петербурге вечером 2 февраля Штаб Алексея Навального призвал своих сторонников выйти на улицу в знак протеста против решения суда о замене оппозиционеру условного срока по делу "Ив Роше" на реальные 3,5 года колонии. Внезапная вечерняя акция собрала несколько десятков человек, которые перемещались по Невскому проспекту с лозунгами "Свободу Навальному" и "Перемен". Их на главной городской магистрали, прилегающих улицах и даже во дворах ловили полиция с ОМОНом - всего в автозаках оказалось более 200 человек.

На страницах Штаба Навального в социальных сетях сообщение с призывом выйти на Невский проспект опубликовали примерно через час после оглашения приговора оппозиционеру. Где именно противникам судебного решения предлагается встретиться, не уточнялось - протяженность Невского проспекта составляет 4,5 км. Люди стали координироваться на ходу. Привычная точка сбора - Гостиный двор, как и многие центральные площади Петербурга, еще с середины дня были огорожены заборами, а на месте дежурили правоохранительные органы. Но все же протестующие начали стекаться именно к Гостиному двору.

Там же и начались задержания. Первыми в автозак попали парень с девушкой, которые встали напротив входа метро с ватманом, на котором ничего не было написано.

Тогда же полицейский начал объявлять в громкоговоритель, что собравшиеся граждане нарушают антикоронавирусное постановление, никакое мероприятие у Гостиного двора не согласовано и всем надо разойтись. На тот момент почти все собравшиеся на тротуаре были журналистами, постепенно у торгового центра стали собираться люди: то ли заинтересованные скоплением прессы и силовиков прохожие, то ли скромные протестующие. Лозунги у Гостиного двора не звучали, с плакатами никто не выходил.

Однако, полицейских даже скопление около 20-30 человек не устраивало: они стали подходить к стоящим у здания людям, узнавать причину их пребывания на Невском и задерживать тех, чья причина им, видимо, показалась недостаточно правдоподобной.

В частности, в автозак попала компания из четырех человек, которые заявили правоохранителям, что ждут друзей. Еще один задержанный утверждал, что приехал на Гостиный двор на работу. Постепенно тротуар у торгового центра расчистился от людей, в автозаках оказалось более 30 человек, а протестующие переместились на противоположную сторону Невского проспекта.

Там собралась группа из нескольких десятков человек, которые двинулись по улице в сторону Дворцовой площади с лозунгом "Свободу Навальному". Полицейские ринулись за ними: сначала один из правоохранителей шел по противоположной от шествия стороне дороги и объявлял в громкоговоритель в их сторону, что акция не согласована и протестующие должны разойтись. Когда люди дошли до набережной канала Грибоедова, их догнал автозак, в этот же момент участники шествия разбежались в разные стороны: кто-то забежал в магазин, кто-то побежал по набережной, кто-то укрылся в ближайшем дворе. Правоохранители в замешательстве простояли несколько минут у входа в метро, один автозак уехал по набережной искать протестующих, а они тем временем снова собрались на Невском и продолжили путь к Дворцовой.

Люди шли по улице и скандировали: "Свободу Навальному!", "Мы здесь власть". Проезжающие мимо водители сигналили в поддержку, из некоторых машин раздавалась песня "Перемен" - протестующие одобрительно кричали в ответ и хлопали.

Сигналы автомобилей и песня "Перемен" раздавались по Невскому весь вечер от начала до конца шествия. Пассажиры машин высовывали руки в окна и радостно кричали, а протестующие отзывались аналогичными криками в ответ. Как минимум одного водителя полиция остановила и решила оштрафовать за использование звукового сигнала автомобиля без веских на то причин (если нет препятствия на дороге или аварийной ситуации - ст. 12.20 КоАП).

Спокойно дойти до Дворцовой площади протестующим не удалось, у Евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла их снова нагнала полиция, и снова люди кинулись в рассыпную. На Невском осталась только одна женщина, которая кричала правоохранителям: "Мы здесь власть!" - ее задержали. Уже на Большой Морской улице силовики забрали в автозаки троих человек: двое из них были с собаками и в момент задержания делились с журналистами своим мнением о решении суда по Навальному.

Прохожих на этом участке Невского практически не осталось, но ОМОН все же встал под арку Главного штаба и оградил проход на Дворцовую своими спинами и забором. Пропускать на главную площадь города отказались даже журналистов, хотя на ней, судя по словам "Дворцовая - чисто" из рации правоохранителей, ничего не происходило.

Протестующие же рассыпались на несколько групп и гуляли по Невскому проспекту с различным успехом. Например, на главной улице Петербурга заметили рэперов Славу КПСС и Оксимирона, но об их задержании информации не поступало. А вот подошедших близко к Дворцовой молодых людей ОМОН погнал обратно к набережной реки Мойки, где смог задержать двоих человек.

Выходящие на Невский проспект станции метро закрыли около 23:18-23:25 часов, но протест в режиме игры "Казаки-разбойники" продолжался еще полтора часа. Группы по 10-30 человек шли по главной петербургской улице, скандировали "Перемен", "Свободу Навальному" и другие кричалки, хлопали в ладоши, одобрительным воем отзывались сигналящим машинам.

По Невскому туда-сюда ездили машины с полицейскими и ОМОНом с включенными проблесквыми маячками и характерным звуковым сигналом в поисках вот таких небольших шествий. Когда выкрикивающих лозунги за Навального удавалось найти, автомобиль с правоохранителями тормозил у обочины, силовики выскакивали на тротуар, а люди бежали врассыпную. Так, например, произошло у станции метро "Площадь Восстания". Еще до того, как правоохранители успели припарковаться, люди бросились врассыпную, при этом, продолжали кричать лозунги. ОМОН долго преследовать участников акции не стал, за ними поехал автомобиль полиции.

Примерно в это же время, около полуночи, задержания протестующих продолжались в других точках Невского проспекта. По данным "Бумаги", участников акции били дубинками и электрошокерами. Причем при виде камеры, электрошокеры силовики убирали.

Видимо, устав бегать по всему Невскому за протестующими, полиция с ОМОНом отправились в рейд по дворам и подворотням. У площади Восстания группа омоновцев, не спеша прогуливаясь по улице, в арках домов находила людей, брала их в оцепление, а затем передавала в автозак.

Ближе к часу ночи догонялки сошли на нет: не слышались больше лозунги, не сигналили больше машины, не бежали задерживать людей полицейские и омоновцы. В общей сложности в петербургских автозаках в ночь на 3 февраля оказалось 246 человек, по данным "ОВД-Инфо" на 3:40. Причем еще днем 2 февраля сообщалось, что спецприемник в Петербурге уже переполнен арестованными после акций 23 и 31 января.

"ОВД-Инфо" сообщает, что задержанных на акции развезли по 24 отделам и управлениям полиции. Больше всего в 64 ОП (34 человека), 33 ОП (33 человека), 76 ОП (27 человек). В остальных отделах по 4-16 человек, местонахождение еще 57 участников акции пока остается неизвестным.

София Саттарова