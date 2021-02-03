Навальный отбудет реальный срок в центральной России

Политик Алексей Навальный, которому накануне суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, будет отбывать наказание в виде 2,8 лет лишения свободы на территории Центрального федерального округа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампреда столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николая Зуева.

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - рассказал правозащитник.

При этом Зуев сделал допущение, что оппозиционера могут оставить сидеть в хозяйственном отряде при СИЗО "Матросская тишина", но он сильно сомневается в столь нетипичном развитии событий.

О том, как массово задерживали петербуржцев, вышедших протестовать против решения суда минувшей ночью, читайте в материале ЗАКС.Ру. По данным "ОВД-Инфо", в автозаках оказалось не менее 229 человек.