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10:10

На ночной акции за Навального полиция задержала больше людей, чем в ней участвовало

фото ЗакС политика На ночной акции за Навального полиция задержала больше людей, чем в ней участвовало

Ночная петербургская акция протеста в поддержку политика Алексея Навального, получившего накануне реальный срок лишения свободы, по последним данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", привела к 248 задержаниям.

Характерно, что в протоколах полицейские указывали, будто несакционированное публичное мероприятие собрало около ста человек. Telegram-канал "Ротонда" пишет, что располагает копией такого протокола, составленного по типичной для несанкционированных акций статье 20.2.2 КоАП. Она предполагает как денежное взыскание, так и помещение в спецприемник на "сутки".

Отметим, что после 23 часов вечера, сославшись на обнаружение "бесхозного предмета", администрация петербургского метрополитена сочла нужным закрыть центральный пересадочный узел города - станции "Гостиный двор" и "Невский проспект".

Алексей Навальный должен будет провести в колонии общего режима 2,8 лет. Ему зачли период пребывания под домашним арестом. Дело "Ив Роше" о мошенничестве, по которому оппозиционера преследуют до сих пор, возбудили еще в 2012 году.

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