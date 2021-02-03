Петербургские единороссы не захотели обсуждать инициативу о возврате к старому пенсионному возрасту

Законодательное собрание Петербурга 3 февраля отказалось включать в повестку заседания проект федерального закона, которым предлагалось из-за кризиса, вызванного коронавирусом, на два года вернуться к прежнему пенсионному возрасту: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Инициативу подготовила фракция Партия Роста. Ее лидер Оксана Дмитриева заявила, что в документе, внесенном еще в мае 2020 года, речь шла о 2020 и 2021 годах. После этого предлагалось вернуться к существующему пенсионному возрасту.

- В 2020 году на 1,5 года сократилась продолжительность жизни. Это к вопросу о демографических основаниях для возврата к прежнему пенсионному возрасту, - прокомментировала депутат Дмитриева.

Не рассматривать документ предложила Елена Киселева. Её однопартийцы предложение поддержали и заблокировали включение документа в повестку.

Напомним, закон о пенсионной реформы в России был принят летом-осенью 2018 года по инициативе партии "Единая Россия" и ее лидера Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост премьер-министра. Возраст выхода на пенсию подняли на пять лет: до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Принятие инициативы сопровождалось акциями протеста по всей стране.

Сергей Еремеев

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