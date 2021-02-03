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10:59

Росгвардия проведет служебную проверку избиения журналиста на акции в Москве

фото ЗакС политика Росгвардия проведет служебную проверку избиения журналиста на акции в Москве

Инцидент с избиением журналиста Федора Худокормова на столичной вечерней акции в поддержку Алексея Навального, обернувшейся разгоном и жесткими задержаниями, станет предметом служебной проверки в Росгвардии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в силовых структурах. На видеозаписи, обошедшей интернет, запечатлено, как молодой человек в специальном желтом жилете сотрудника прессы с размаху и со всей силы получает дубинкой по голове от правоохранителя и падает на спину. По словам собеседника агентства, помимо проверки следует ожидать вынесения "правовой оценки" случившегося.

Всего в столице, по данным "ОВД-Инфо", задержали 1145 людей на акции, во время которой граждане выражали свое возмущение заменой условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. В Петербурге задержали 248 человек, причем в полицейских протоколах указывалось, что акция собрала около ста участников.

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