Развитие госслужащих обойдется петербуржцам в 25,3 млн рублей

Планируемый объем государственного заказа Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию госслужащих в 2021 году составит более 25,3 млн, следует из пояснительной записки к проекту соответствующего закона. Законодательное собрание Петербурга приняло документ, подготовленный Смольным, за основу 3 февраля.

Указанную сумму планируется взять из городской казны. Бюджетом Петербурга расходы уже предусмотрены. Ожидается, что 23,1 млн из указанной суммы направят на дополнительное профессиональное обучение 3 659 госслужащих. Еще 2,2 млн выделят на прочие мероприятия по развитию еще 1 334 служащих.

Голосовать против законопроекта призвал коллег беспартийный депутат Максим Резник.

- Я не хочу, чтобы народные деньги тратились на укрепление этой системы, - сказал депутат.

Позже он назвал силовиков, разгонявших протесты 31 января, карателями. Это возмутило спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

- Это защитники, - заметил он.

- Да, защитники воров, коррупционеров и убийц, - ответил Резник.

Напомним, ранее лидеры оппозиционных фракций ЗакСа в ходе заседания высказались о массовых задержания на протестных акциях 23 и 31 января.

Сергей Еремеев

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