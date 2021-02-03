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11:39

ЗакС принял за основу законопроект о доступности публичных мест для инвалидов

фото ЗакС политика ЗакС принял за основу законопроект о доступности публичных мест для инвалидов

Петербургский парламент 3 февраля принял в первом чтении проект закона об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Инициатива распространяется на инвалидов, беременных, пожилых людей, лиц с колясками и других лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном движении.

В документе прописано, что объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Петербурге должны оснащаться специальными приспособлениями и устройствами для маломобильных групп, в соответствии с требованием федерального законодательства.

Также законопроект разграничивает полномочия Смольного и Законодательного собрания в сфере обеспечения беспрепятственного доступа к таким объектам.

Отметим, проект закона был внесен ещё в 2018 году, однако в первом чтении был рассмотрен только через три года.

Сергей Еремеев

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