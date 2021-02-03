Макаров о протестах: Всё начинается под лозунгами о свободе, а заканчивается бомбами

Спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер городского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров отреагировал на выступления оппозиционных депутатов о январских протестных акциях. Его речь длилась почти 12 минут.

- Всё начинается под лозунгом "Свобода, равенство, братство", а заканчивается всё бомбами и разрушением государства, - сказал Макаров.

Он вновь, уже второе заседание подряд, заявил, что в Петербурге никогда не было протестной повестки. Также Макаров отметил, что знает о ходе протестов 31 января "изнутри". Отметим, что в ходе уличных протестов корреспондент ЗАКС.Ру заметил несколько молодых единороссов, которые снимали происходящее на смартфоны.

- Я видел не просто ярость, незаконные действия… Ударит сотрудника полиции и прячется сразу за спину, - поделился своими впечатлениями Макаров.

Также спикер рассказал, что Мариинский дворец в момент, когда к нему подошли несколько тысяч протестующих, охраняли только пять человек. По словам Макарова, неизвестно что бы могло произойти, если бы эти люди отошли.

Напомним, к зданию Законодательного собрания достаточно быстро стянули ОМОН и полицию. Они задержали несколько десятков человек, а внутренние войска со щитами оттеснили протестующих от Мариинского дворца на соседние улицы.

Сергей Еремеев

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