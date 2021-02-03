В РФ выявили еще 16,4 тысяч заражений коронавирусом, Петербург - впереди Москвы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 16 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 526, а сумели поправиться 24 822 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1545 новых больных, в Петербурге – 1916, в Подмосковье – 773. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 3627 человек и скончалось 55. Отметим, что в главном городе Северо-Запада за сутки количество случаев заражения выросло на 432.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.