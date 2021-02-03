СК отказался сообщить о проверке по нападению на полицейского, ударившего Маргариту Юдину на протестах 23 января

Следственный комитет отказался "предать гласности" данные о проведении доследственной проверки по факту возможного применения газового баллончика против полицейского, который в Петербурге ударил пожилую женщину ногой в живот на акции протеста 23 января, пишут "Открытые медиа".

Издание направило в СК запрос после того, как сотрудник полиции на записи извинений перед пострадавшей Маргаритой Юдиной заявил, что за пять минут до инцидента его якобы "залили газом", у него "запотело забрало", и он "не видел, что происходит". Напомним, запись извинений силовика опубликовал телеканал РЕН-ТВ. "Открытые медиа" спросили СК, ведется ли доследственная проверка по факту применения газового баллончика к полицейскому и будет ли возбуждено уголовное дело.

В СК изданию ответили, что "данные не могут быть преданы гласности", сославшись на ч. 3 ст. 161 УПК. Этот пункт гласит, что следователь должен предупредить участников предварительного расследования о недопустимости разглашения данных, но не говорит о том, что следователю запрещено подтверждать или опровергать сам факт расследования.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

На видео Юдина приняла извинения силовика, но позже дала интервью, в котором рассказала, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов, при этом не дав возможности подготовиться: перед телекамерами она оказалась буквально без одежды. Адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела.

После того, как стало ясно, что Юдина намерена привлечь ударившего ее силовика к ответственности, глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, что органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".