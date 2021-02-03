ЗакС одобрил инициативу об освобождении благотворительных организаций от оплаты комиссионных

Законодательное собрание Петербурга намерено выступить с федеральной законодательной инициативой, согласно которой банковские переводы благотворительным организациям не могут облагаться комиссионными взносами. Соответствующий проект постановления был одобрен в первом чтении городским парламентом в среду, 3 февраля.

Автором документа выступил лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Он заявил, что взимание платы с волонтеров и благотворителей несправедливо.

Напомним, в 2012 году, усилиями думских единороссов были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях, согласно которым НКО могут признать иностранным агентом в случае, если она получала денежные средства от иностранных государств, международных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, в конце 2020 года иноагентом признали организацию, помогающую жертвам домашнего насилия, а также организацию по борьбе со СПИДом.

Сергей Еремеев

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