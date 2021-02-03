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12:25

Петербургский горком КПРФ осудил позицию властей по отношению к акциям 23 и 31 января

фото ЗакС политика Петербургский горком КПРФ осудил позицию властей по отношению к акциям 23 и 31 января

Петербургское отделение КПРФ дало свою оценку несанкционированным акциям протеста, прокатившимся по стране и городу 23 и 31 января и разогнанным силовиками. Отмечая, что на акциях звучали непочтительные кричалки в адрес президента, коммунисты подчеркивают, что считают именно капитализм, а не личность Владимира Путина следует считать главной на сегодня проблемой России. Не устраивает их также длящийся тридцать лет подряд феномен обогащения чиновников и, наоборот, наделения властью бизнеса.

"Смена портретов на стенах никак не решит наших социальных проблем. Пока мы не сменим систему, пока не встанем на путь социализма, бизнесмены и чиновники будут богатеть, а мы – сводить концы с концами", - говорится в тексте, подписанном первым секретарем горкома Романом Кононенко.

Повсеместное применение силы на манифестациях и нежелание власти санкционировать подобные мероприятия КПРФ в Петербурге категорически осуждает, вместе с тем выступая за освобождение политзаключенных.

"Это обернулось перекрытиями улиц, задержаниями, провокациями и травмами, как среди протестующих, так и среди полицейских. Вместо того чтобы разрешать людям мирно, без насилия выражать своё мнение, как это гласит конституция, власть под самыми разными предлогами запрещает проведение любых оппозиционных акций", - гласит заявление.

Напомним, что 31 января в городе был установлен рекорд по числу задержаний на публичном мероприятии: проект "ОВД-Инфо" насчитал 1122 петербуржца, попавших в полицейский в автомобиль в связи с акцией.

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