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12:45

"Коммунисты России" требуют срочно снять запрет на митинги и пикеты в Петербурге

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют срочно снять запрет на митинги и пикеты в Петербурге

В петербургском отделении "Коммунистов России" согласились с требованием, прозвучавшим 3 февраля из уст оппозиционных депутатов ЗакСа, которые добиваются снятия "коронавирусного" запрета на публичные мероприятия. При этом глава региональной партийной ячейки Сергей Малинкович напоминает, что его соратники были в числе первых, кто выступил с подобным заявлением сразу после первой крупной несанкционированной акции протеста в наступившем году (23 января). Малинкович и его единомышленники продолжают настаивать на необходимости привлечь к ответственности силовика, от грубых действий которого на площади Восстания пострадала Маргарита Юдина. По мнению "Коммунистов России", именно нежелание руководства правоохранительных структур наказывать "своих" привело к нападениям со стороны толпы на следующей акции.

Примечательно, что вместе с тем Малинкович указывает на "безответственность" организаторов несанкционированных акций 23 и 31 января и резко осуждает вовлечение в протесты детей и подростков.

Ранее в безответственности и эгоизме упрекнул участников протестов 31 января губернатор Александр Беглов. В тот день было задержано рекордное для города число людей - свыше тысячи.


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