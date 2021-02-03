Петербург убирают от снега более 1,2 тысяч коммунальщиков

Сильный снегопад, начавшийся минувшей ночью в Петербурге, потребовал привлечения к работе более 1,2 тысяч дворников и более тысячи единиц техники, которые очищают городские улицы в настоящее время, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Отмечается, что к 9:00 слой свежего снега составил более 7 см. Накануне, 2 февраля, его выпало 4 см. Помимо расчистки улиц над уборкой зеленых зон работают 134 машины и 611 коммунальщиков.

За прошедшие сутки в специальные пункты приема поступило 7,4 тысяч кубометров снега. За это же время на защиту дорог от гололеда потратили 3,3 тысяч тонн песка с солью.

В течение дня снегопад, вызванный атлантическим циклоном "Квирин", продолжится. Как пишет главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, за день может выпасть до 7 мм осадков. Во второй половине недели город ждет заметное похолодание.