Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о реакции Владимира Путина на решение суда о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, передает "Дождь".

"Мне неизвестно о реакции президента, но традиционно мы не комментируем вердикты суда", - сказал Песков, подчеркнув, что Кремль "не имеет права комментировать" решение.

Говоря о стихийных акции протеста, на которые возмущенные решением суда люди вышли в Москве и Петербурге, Песков заявил, что считает оправданным действия силовиков при их разгоне, передает "Подъем".

"Силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, и принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Меры эффективные, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий", - заявил Песков.

Накануне полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала 1145 человек на стихийной акции в Москве днем у Мосгорсуда и вечером в центре и 248 – в Петербурге, в районе Невского проспекта. Силовики действовали крайне жестко, СМИ публиковали видеозапись, как силовики били дубинками взятых в оцеплении граждан, которые подняли руки вверх и говорили, что они без оружия. Также появилась видео, на которой видно, что сотрудник ОМОНа с размаху ударил дубинкой в голову оператора Real Viewer Федора Худокормова, который имел опознавательный знак журналиста. Росгвардия начала проверку.