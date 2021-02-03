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13:37

Макаров поблагодарил силовиков, избивавших участников протестов 31 января

фото ЗакС политика Макаров поблагодарил силовиков, избивавших участников протестов 31 января

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что за последнюю неделю только укрепился во мнении, что работающим на митингах полицейским и нацгвардейцам нужно поставить памятник. 

- Почему [на митингах] стоят сотрудники правоохранительных органов? Для того, чтобы обеспечить порядок, для того, чтобы не было провокаторов. У нас провокаторы везде всегда находятся. А провоцировать могут по-разному. Не дай бог, прольётся кровь, и будут какие-то жертвенные моменты, - заявил спикер ЗакСа. 

Он также в очередной раз призвал говорить слова благодарности представителям правоохранительных органов. 

- Безусловно, сотрудники правоохранительных органов заслуживают самой высокой оценки за профессионализм, за выдержку, а также самых высоких слов благодарности, - отметил председатель парламента. 

По мнению Макарова, насилие на протестных акциях устраивали протестующие. 

Напомним, при разгоне участников несанкционированного акции 31 января против коррупции и в поддержку политзаключенных силовики использовали резиновые дубинки и электрошокеры. Протестующие заявляли, что в них распыляли перцовый газ. 

Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью, в том числе с ранами головы и переломами. О некоторых из них ЗАКС.Ру рассказывал подробнее.

Сергей Еремеев


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