СК предъявил окончательное обвинение экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщается на сайте СК.

Фургала обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корытных побуждений, по найму, общеопасным способом), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Следствие называет Фургала организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах убила бизнесменов Евгению Зорю, Олега Булатова и организовала покушение на Александра Смольского. В СК утверждают, что мотивом Фургала и его соучастников было "продвижение коммерческих интересов".

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывая недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.