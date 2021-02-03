Политолог Орешкин: Сидящий Навальный не нуждается в "и.о. Навального"

Независимый политолог Дмитрий Орешкин порассуждал на тему политических перспектив жены Алексея Навального, Юлии Навальной, актуализировавшуюся в связи со вчерашним присуждением оппозиционеру реального срока заключения. Возможность выхода женщины на место лидера оппозиции эксперт допускает, но прямых аналогий с судьбой Светланы Тихановской в Белоруссии он предлагает не проводить.

"Дело в том, что Навальный не нуждается в фигуре, которая называется "и.о. Навального". Даже в узилище он остается лидером, у него есть политическая партия, в отличие от господина Тихановского - по сути, партия, структура, штабы, сторонники. Не просто уличные сторонники, а структурированные и понимающие. У него есть штаб, который разрабатывает план действий", - рассудил Орешкин в интервью "Эху Москвы".

По предположению политолога, оптимальная политическая роль для Юлии Навальной - это стать рядовым сотрудником штаба, тогда как ее муж будет оставаться главным символом протеста и в колонии только продолжит "набирать моральные очки".

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