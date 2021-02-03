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15:17

КПРФ в Петербурге поддержит всероссийскую акцию протеста 23 февраля

фото ЗакС политика КПРФ в Петербурге поддержит всероссийскую акцию протеста 23 февраля

Анонсированные Геннадием Зюгановым всероссийские протестные мероприятия ко Дню защитника Отечества намерены поддержать и в Петербурге, сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ в городском Заксобрании Ольга Ходунова

По её словам, будет подана заявка на митинг в Смольный. Однако в партии уже обдумывают альтернативные форматы протеста на случай, если чиновники ответят отказом. 

Места, где планируется провести акцию и её основные лозунги, депутат предпочла пока оставить в секрете. 

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что акции 23 февраля пройдут по всей стране. По его словам, компартия выступает "за осмысленный и конструктивный протест".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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