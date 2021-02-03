Власти Кузбасса наградили росгвардейцев за работу на акциях протеста, скрыв их лица

Парламент Кузбасса вручил благодарственные письма пятерым сотрудникам Росгвардии за работу на митингах 23 и 31 января в регионе, скрыв их лица, сообщение опубликовано на сайте парламента.

Росгвардейцев наградили за "добросовестное исполнение служебного долга, большой личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности". Спикер парламента Вячеслав Петров заявил, что орган не может "назвать славные имена этих пяти ребят".

"Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение. Желаю всем сотрудникам полиции мира и силы духа для его защиты", - заявил Петров.

"Тайга.инфо" обратила внимание на то, что на опубликованных Росгвардией фотографиях с церемонии лица получивших грамоты силовиков замазаны. На снимках от пресс-службы парламента Кузбасса силовики стоят спиной к камере.

23 и 31 января акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России, и в Кемерово в том числе. По данным NGS.42, в акции в Кемерово на центральной площади участвовали несколько сотен человек, некоторых из них задержали.

фото: пресс-служба парламента Кузбасса