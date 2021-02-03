РИА "Новости": В колонии Навальному придется пройти еще один карантин

Приговоренный накануне к реальному сроку по делу "Ив Роше" политик Алексей Навальный должен будет снова первое время находиться в изоляции, когда прибудет в место отбывания наказания, передает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Как правило, на это уходит 15 дней.

"После этапирования в колонию Навальный пройдет первичный медицинский осмотр, после чего будет помещен в камеру карантинного отделения", - рассказали агентству.

Отметим, что точно так же с политиком поступили, когда суд по возвращении в Россию отправил его в СИЗО "Матросская тишина" на 30 суток: с 18 января он сидел в "одиночке".

Навальному предстоит отбыть 2,8 года в колонии общего режима, поскольку суд счел, что без уважительной причины он не отмечался во время испытательного срока по скандальному делу. По всей видимости, оппозиционера этапируют в колонию на территории Центрального федерального округа.