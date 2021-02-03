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16:15

В Москве задержали участника протестов, распылившего газ в лицо росгвардейцу

фото ЗакС политика В Москве задержали участника протестов, распылившего газ в лицо росгвардейцу

Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали молодого человека, который, по версии следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 31 января, находясь в толпе, распылил перцовый баллончик в лицо росгвардейцу. Дело против него возбудили по статье о нападении на представителя власти (ст. 318 УК). 23-летний мужчина признал свою вину, в ближайшее время его должны будут заключить под стражу. 

Наиболее заметное из недавних дел по 318 статье УК возбудили в Москве после несанкционированной акции 23 января, когда уроженец Чечни устроил рукопашную сразу с несколькими силовиками в обмундировании, после чего скрылся в толпе. Через несколько дней молодого человека задержали под Псковом, он признал вину.

Что касается акции 31 января, то и в Москве, и в Петербурге на ней задержали более тысячи человек, что привело к переполнению полицейских участков и спецприемников.

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