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17:13

В Псковской области отменяют режим самоизоляции для пожилых людей

фото ЗакС политика В Псковской области отменяют режим самоизоляции для пожилых людей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об отмене режима обязательной самоизоляции, распространявшегося на граждан старше 65 лет, передает "Псковская лента новостей". По его оценкам, от существующего положения вещей устали как пожилые люди, так и работодатели. 

Кроме того, теперь перевод трети сотрудников на удаленку из обязательного становится для предприятий добровольным.

"Для многих это стало настоящим вызовом. Предлагаю сегодня перевести эту меру в разряд рекомендаций", - сказал губернатор.

Наконец, в регионе меняются правила посещения концертных залов: вместо четверти зала отныне разрешается заполнять его наполовину. На этом послабления пока заканчиваются.

"Сломя голову снимать действующие ограничения нельзя", - считает Ведерников.

За последние сутки в Псковской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 42 жителей.

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