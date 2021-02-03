Договор СНВ между Россией и США продлен до 2026 года

Министерство иностранных дел России объявило, что вступило в силу соглашение между РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружений еще на пять лет.

В МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, требуемых для вступления соглашения в силу. "Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", - добавили в ведомстве.

Теперь ДСНВ будет действовать до 5 февраля 2026 года. Госдума ратифицировала соглашение 27 января.

ДСНВ был заключен между Россией и США в 2010 году и истекал в феврале 2021-го. Договор ограничивает число боезарядов с каждой стороны. Обе страны могут иметь до 1550 ядерных боезарядов, до 700 - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.