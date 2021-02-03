Под домашний арест поместили московского мундепа Люсю Штейн

В рамках так называемого "санитарного дела" московскому муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн суд назначил домашний арест до 23 марта, сообщает Telegram-канал "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Накануне истек срок ее 10-дневного административного ареста за участие в акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

В рамках этого дела под домашний арест также помещены участница Pussy Riot Мария Алёхина и соратники Алексея Навального: его брат Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и юрист Любовь Соболь.

По версии следствия, фигуранты дела, призывая граждан к выходу на несанкционированный митинг 23 января, могли спровоцировать всплеск эпидемии коронавируса. Оппозиционеров и активистов преследуют по ст. 236 УК.