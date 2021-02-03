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17:23

Беглов предложил отмечать День работника уголовно-исполнительной системы за счет бюджета

фото ЗакС политика Беглов предложил отмечать День работника уголовно-исполнительной системы за счет бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о добавлении Дня работника уголовно-исполнительной системы в Закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". Документ зарегистрирован в городском парламенте 27 января.

Днем профессионального праздника для работников этой сферы в Петербурге станет 12 марта. В 2010 году президент Дмитрий Медведев уже своим указом сделал эту дату праздничной для сотрудников уголовно-исполнительной системы России. 12 марта выбрано в связи с тем, что именно в этот день в 1879 году император Александр II издал указ о создании Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи.

"Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области является одной из крупнейших правоохранительных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающей решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации - жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в пояснительной записке к законопроекту губернатора. 

После принятия закона в городском парламенте и подписания его губернатором мероприятия по случаю профессионального праздника сотрудников уголовно исполнительной системы будут проводиться за счет средств бюджета Петербурга. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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