Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток за репост шутки в Twitter перед митингом

Тверской суд Москвы арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова на 25 суток за ретвит, связанный с акцией протеста 23 января в поддержку Алексея Навального, передает "Медиазона".

В отношении Смирнова был составлен протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Поводом для дела стал репост в Twitter с шуткой о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. В прикрепленной к записи фотографии было указано время и место проведение несогласованной акции, и это, по версии полиции, означало, что Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

Смирнова задержали в Москве днем 30 января, когда он вышел на прогулку с сыном. До этого к нему приходили с предостережением о недопустимости участия в акции 23 января, затем по адресу его прописки нагрянули силовики с обысками по "санитарному" делу (ч. 1 ст. 236 УК РФ), которое возбудили после митинга сторонников Навального в Москве.