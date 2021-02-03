Депутаты МО "Южно-Приморский" предложили прописать в законе ошибки в декларациях, за которые нельзя лишать мандатов

Муниципальные депутаты МО "Южно-Приморский" внесли в Законодательное собрание Петербурга законопроект, которые вносит правки в документ о проверке отчетов о финансах и имуществе муниципалов. Проект закона зарегистрирован городским парламентом 1 февраля.

Депутаты предложили внести в действующий закон список 12 несущественных ошибок, которые можно совершить при заполнении декларации и не потерять потом мандат. В их числе, указание неверной суммы дохода, если отличие составляет менее 20% от общего дохода всей семьи. Также муниципальные депутаты хотят разрешить не лишать коллег мандатов за отсутствие в списке автомобиля, который стоит меньше 100 тысяч рублей и не использовался более 10 лет. Еще одна допустимая ошибка: неверная площадь жилого имущества, если это опечатка или величина ошибки составляет не более 5% от реальной площади. При принятии закона, лишать мандата перестанут и за неуказание в декларации банковского счета, на котором менее 10 тысяч рублей и которым не пользовались в отчетном году.

Кроме этого, законопроектом предлагается рассмотреть письмо губернатора Петербурга об ошибках в декларациях мундепа сначала на специальной комиссии. При вынесении решения муниципальный совет должен будет перечислить, какие именно ошибки допустил депутат в своем отчете, следует из документа.

Сейчас декларации муниципальных депутатов проверяют в администрации губернатора, а глава города, если нарушения найдены, направляет в МО письмо с просьбой принять меры реагирования к провинившемуся депутату. При этом, губернатор Александр Беглов не указывал в своем письме, какие именно ошибки совершили мундепы. В частности, по такому обращению главы города в МО "Нарвский округ" мандата лишили Анну Каруличеву - ни она, ни ее коллеги по совету не знали, какие нарушения нашли в ее декларации.

В материалах законопроекта мундепы МО "Южно-Приморский" поясняют, что изменить законодательство решили как раз для того, чтобы их коллег не лишали мандатов за небольшие провинности в отчетах. Нормы же о том, какие нарушения можно считать несущественными, прописаны Минюстом, но не как нормативно-правовой акт, отметили мундепы.

"Учитывая складывающуюся в Санкт-Петербурге ситуацию с лишением мандатов оппозиционных депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга именно по причине несущественных искажений предоставляемых данных, то нормы, содержащиеся в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, должны быть учтены в региональном законодательстве и, как следствие, являться обязательными к правоприменению органами исполнительной власти Санкт-Петербурга", - написали депутаты "Южно-Приморского".

София Саттарова

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